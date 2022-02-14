"Любов до гробу": у Калуші ритуальний салон зробив оригінальну фотозону до Дня Валентина

На площі Героїв у Калуші, що на Івано – Франківщині, ритуальне агентство облаштувало незвичайну фотозону до Дня святого Валентина, аби з гумором привітати жителів та гостей міста. Фотокуточок візьме участь у конкурсі.

Калуська міська рада оголосила проведення конкурсу "Краща фотозона до Дня святого Валентина". Так влада поставила за мету створити святкову атмосферу та надати можливість охочим реалізувати свій творчий потенціал.

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Не страшно, коли над тобою сміються

Дехто вирішив підійти до цього завдання з гумором. Власник ритуального салону "Скорбота" Юрій Кузь представив незвичайну фотозону під назвою "Любов до гробу", на якій зображена пуста труна.

"Приходьте до знимки! Конкурс краща фотозона – розпочато! Коли над тобою сміються – це не страшно, страшно коли над тобою плачуть. Любіть кожен день!", – мовиться на сторінці у фейсбук.

Фотозона від ритуального агентства: дивіться відео з фейсбук-сторінки Скорбота Юра Кузь



Друзі підтримали ідею

Друзі Кузя підтримали його ідею. У своєму дописі Володимир Микитин закликав охочих фотографуватись біля незвичної фотозони.

"Тепер кожен охочий може сфотографуватись у труні та нагадати своїй другій половинці, що життя не вічне! З Днем усіх закоханих!", – мовиться на фейсбук-сторінці.



Люди охоче фотографуються біля фотозони / Фото з фейсбук–сторінки Скорбота Юра Кузь

Реакції на фотокуточок

На таку ідею вже встиг відреагувати міський голова Калуша Андрій Найда. Він залишив коментар під одним з постів про фотозону, зазначивши, що це: "креативно".



Міський голова Калуша відреагував на роботу Кузя / Скриншот з допису

Думки ж людей у коментарях різняться. Хтось вважає, що це цікаво та оригінально, тому не бачать нічого поганого. Іншим – не подобається такий гумор.

Люди по-різному відреагували на фотозону від ритуального салону / Скриншоти коментарів з дописів

День святого Валентина в Україні: цікаве

Традиційно 14 лютого святкують День святого Валентина. У цей день мільйони закоханих вітають один одного та дарують романтичні подарунки.

Журналісти 24 каналу вийшли на вулиці, щоб розпитати людей, як вони відзначають це свято. Що з цього вийшло – читайте на сайті.

Крім того, висловити свою любов та вдячність українці не забули й Збройним силам. Міністерство оборони запустило у мережі милу ініціативу, закликавши поширювати валентинки "Люблю ЗСУ", яку наші громадяни радо підтримали.

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