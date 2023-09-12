Собака, рушниця та напад: у Дніпрі спалахнув масштабний скандал

У Дніпрі спалахнув масштабний скандал. Любов Кіракасьян заявила, що на закритому майданчику для собак на неї напала кавказька вівчарка. Жінка стверджує, що у неї рвані рани на спині, а також – психологічна травма.

За словами Любові, господарі вівчарки самі запропонували їй погладити собаку. Водночас песик Амір спершу почав гарчати, а тоді накинувся на жінку й пошматував їй спину.

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Як доказ Любов наводить висновок судмедексперта, який заявив, що причиною легких тілесних ушкоджень на тілі жінки "могли бути зуби та кігті". Тепер Любов чекає суду та сподівається, що власників Аміра покарають.

Жінка розповідає, що її від розлюченого пса врятував чоловік. Господарі навіть не намагалися вгамувати Аміра й надати Любові допомогу.

Що каже господиня вівчарки

Наталя Семенченко – господиня Аміра – розповіла, що чудово усвідомлює власну відповідальність за улюбленця, якого вони з чоловіком вивезли з Лисичанська. Саме тому по вулиці песик ходить тільки на повідцю та у наморднику. Тільки на майданчику для вигулу собак Аміру можна бігати. На ту ж локацію зі своїми собаками часто приходить Любов та її чоловік Павло.

Семенченко зауважила, що того вечора Павло проявляв надмірну комунікабельність до Аміра. Собаки не люблять людей напідпитку, тому Амір відійшов. Однак Павло пішов за ним. Любов хотіла погладити Аміра, однак боялася.

На що хлопець схопив її руку, бо хотів довести, що Амір не нашкодить їй, та потягнув до його морди. Проте пес сприйняв це як провокацію й агресію, став на цапа і з риком подряпав дівчині спину,

– розповідає Семенченко.

Господиня Аміра розповідає, що намагалася надати Любові допомогу. Однак вона з чоловіком пішла з майданчика. Аж раптом п'яний Павло повернувся з рушницею. Він погрожував пристрелити собаку та вдарив Наталю прикладом. Згодом чоловік порізав Аміра. Песик декілька днів не міг їсти.

Що відбулося насправді, встановить поліція.