Сестра Міндіча 10 років жила у квартирі генерала Росії, близького до Путіна, – ЗМІ

Сестра бізнесмена Тимура Міндіча, Любов, протягом 10 років користувалася квартирою в центрі Москви, що належить родині генерала, близького до Путіна. Її чоловік і діти мають російське громадянство та пов’язані з бізнесом у Росії.

Сам Міндіч раніше запевняв, що його сестра не має майна і діяльності у РФ. Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Як рідня Міндіча облаштувалася у Москві?

Сестра українського бізнесмена Тимура Міндіча, фігуранта справи про корупцію в енергетичній сфері, Любов Міндіч упродовж приблизно десяти років користувалася квартирою в центрі Москви.

Йдеться про житло на вулиці Малая Бронная, яке належить дружині російського генерала Миколи Аброськіна – колишнього високопосадовця, наближеного до президента Росії Володимира Путіна.

Будинок у Москві на вулиці Малая Бронная / Фото: "Слідство.Інфо"

За інформацією розслідувачів, Міндіч фігурувала у російських клієнтських базах також під прізвищем Журавльова та замовляла доставку товарів із московських магазинів саме на цю адресу. Крім того, її профілі у медичних сервісах Росії станом на 2024 рік також вказували це житло як адресу проживання.

Журналісти встановили, що чоловіком Любові Міндіч може бути російський бізнесмен Андрій Журавльов. Вони мають трьох спільних дітей, які разом із батьком володіють російським громадянством.

За даними розслідування, Журавльов пов’язаний із бізнесом групи компаній "Регіон", що співпрацює з російськими нафтовими гігантами, зокрема "Роснефть" і "Тюменьнефтегаз".

Раніше сам Тимур Міндіч у коментарі журналістам заявляв, що його сестра не має майна в Росії та не веде там жодної діяльності.

