У Львові внаслідок пожежі загинула відома телеведуча Любов Янас
Громаду Львова 1 червня сколихнула трагічна новина. Внаслідок пожежі у п'ятницю, 31 травня, в багатоповерхівці загинула відома телеведуча мистецьких програм Львівського телебачення, театрознавиця та педагог Любов Янас.
За інформацією ДСНС Львівщини, пожежа виникла близько 21:00 у квартирі на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Панча, 10.. Про втрату повідомила колега загиблої, акторка Лідія Данильчук.
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У Львові загинула Любов Янас
У п’ятницю ввечері, 31 травня, у Львові внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинула відома телеведуча мистецьких програм Львівського телебачення, театрознавиця та педагог Любов Янас.
Ще одна втрата... Сьогодні вночі загинула Любов Янас. Відома телеведуча мистецьких програм Львівського телебачення, театрознавиця, педагог, друг і прихильниця нашого театру,
– написала Данильчук.
У коментарях вона уточнила, що Любов Янас загинула внаслідок пожежі у квартирі.
В ДСНС розповіли, що пожежа в квартирі виникла близько 21:00 на вулиці Панча, 10. Прибувши на місце, пожежники побачили, що з квартири виривається полум’я, а сходова клітка була заповнена димом. На місці пожежі виявили тіло 63-річної власниці квартири. Наразі причину займання встановлюють фахівці.
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