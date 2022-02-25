З любов'ю від 58-ої: військові показали знищену російську техніку під Конотопом

Українські захисники продовжують боронити державу від окупантів. Вони опублікували фото знищеної російської техніки під Конотопом.

Росія обстрілює та намагається оточити українські міста. Наші бійці чинять жорсткий опір та завдають окупантам нищівних втрат.

Актуально Росія напала на Україну: хронологія основних подій

ЗСУ розбили техніку окупантів під Конотопом

До Конотопа ввечері 24 лютого наблизилася змішана колона російської техніки. Цей населений пункт є важливим вузлом комунікацій, через який окупанти намагалися прорватися на Київ

У колоні були приблизно 300 одиниць техніки. Механізовані підрозділи Збройних Сил України негайно вступили в запеклий бій, який тривав майже усю ніч.



ЗСУ завдали нищівного удару окупантам / Фото 58 ОМБ імені гетьмана Івана Виговського

Російські загарбники фактично оточили місто, однак зазнали серйозних втрат. У 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського оприлюднили фото знищеної техніки окупантів.

По якій землі прийшли, в тій і закопаємо. З любов'ю від 58,

– мовиться у повідомленні.

Бійцям ЗСУ та територіальної оборони таки вдалося зупинили окупантів під Конотопом.



Захисники знищили техніку окупантів / Фото 58 ОМБ імені гетьмана Івана Виговського



Наші бійці продовжують боронити Україну / Фото 58 ОМБ імені гетьмана Івана Виговського

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.