Людей хочуть довести до повної безвиході, – МВС про скасування Росією гуманітарних коридорів

Російські військові обстрілами по цивільних зривають евакуацію мирного населення. Українці в різних містах стають заручниками російських терористів.

Росія робить все, щоб не відбулося ніяких гуманітарних коридорів

Радним міністра МВС Вадим Денисенко повідомив актуальну інформацію щодо евакуації цивільних. За його словами, на напрямку Ірпінь – Буча – Гостомель вдалося вивезти 2000 людей.

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"Це великий прорив для нас, тому що люди є заручниками РФ", – сказав Денисенко.

За його словами, в окупованих ордою містах Макарів, Гостомель і частині Бородянського району залишається понад 4 тисячі людей.

Денисенко зазначив, що росіяни роблять все від себе залежне, щоб не відбулося ніяких гуманітарних коридорів.

Складається враження, що це пряма вказівка Кремля не давати можливості гумкоридорам,

– заявив радник міністра МВС.

Він повідомив, що окупанти готові забезпечити "зелені коридори" у Росію та Білорусь. Це робиться, щоб через безвихідь люди виїхали на території ворожих держав.

"Вони хочуть доводити людей до ситуації, коли немає води, їжі... А там малі діти, поранені... Люди будуть змушені просити хоч кудись їх вивезти, щоб просто вижити", – заявив Денисенко.

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