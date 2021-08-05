Людей з інвалідністю пропускатимуть через кордон позачергово
5 серпня 2021 , 14:32Читать новость на русском
Джерело:МВС
В Україні підвищили соціальні гарантії людей з інвалідністю. З 5 липня їм дозволили перетинати державний кордон без черги.
Які зміни схвалили
Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Документ посилює соціальний захист людей з інвалідністю.
Раніше Сильний буревій зупинив перетин кордону з Угорщиною, – ДПСУ
Тепер люди, котрі їдуть на лікування та мають посвідчення особи з інвалідністю І групи, а також ті, що їх супроводжують, мають право на позачерговий пропуск через держкордон України та у контрольних пунктах в'їзду/виїзду на тимчасово окуповані території.
Однак без черги на окуповані території, або в Україну можна їхати лише один раз за тиждень.
В Україні нові правила в'їзду та виїзду
- З 5 серпня в Україні почали діяти нові карантинні правила на перетин кордону.
- Після повернення з-за кордону українці мають пробути 10 днів на самоізоляції. Звільняються від такого правила лише ті, що отримали принаймні 1 дозу вакцини та мають відповідний документ.
- Водночас діти та ті громадяни, які поїхали з України до 4 серпня, не повинні самоізолюватися.
- До речі, можна також зробити ПЛР-тест, аби не сидіти вдома. Втім, для тих, хто приїжджає з Росії чи Індії, такого права нема.
- Іноземці, які приїжджають в Україну, повинні мати страховий поліс, довідку про вакцинацію затвердженим препаратом або ж тест на COVID-19, який зроблений не пізніше, ніж за 72 години.