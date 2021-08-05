Людей з інвалідністю пропускатимуть через кордон позачергово

В Україні підвищили соціальні гарантії людей з інвалідністю. З 5 липня їм дозволили перетинати державний кордон без черги.

Які зміни схвалили

Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Документ посилює соціальний захист людей з інвалідністю.

Раніше Сильний буревій зупинив перетин кордону з Угорщиною, – ДПСУ

Тепер люди, котрі їдуть на лікування та мають посвідчення особи з інвалідністю І групи, а також ті, що їх супроводжують, мають право на позачерговий пропуск через держкордон України та у контрольних пунктах в'їзду/виїзду на тимчасово окуповані території.

Однак без черги на окуповані території, або в Україну можна їхати лише один раз за тиждень.

В Україні нові правила в'їзду та виїзду