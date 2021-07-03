В людей істеричний сміх, – журналістка з Білорусі про гучні заяви Лукашенка
Джерело:24 канал
Олександр Лукашенко всіма силами намагається "вийти сухим з води" і повернути довіру та підтримку білорусів. Для цього він робить цинічні заяви про Захід. Попри старання, у білорусів вони викликають істеричний сміх.
Про це розповіла білоруська журналістка Вольга Биковська. Вона зазначила, що у країні є прихильники самопроголошеного президента, але їх дуже мало.
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"В тих, хто не є прихильниками, це (заяви Лукашенка – 24 канал) викликає істеричний сміх. Всякі закриття кордонів, зовнішні вороги, терористичні групи – в це неможливо повірити", – зауважила Биковська.
За словами журналістки, Лукашенко заганяє себе в кут тим, що "змагається" з зовнішніми ворогами.
Я думаю, що в умовах, коли авторитарний режим не може впоратися самостійно з проблемами – він стабільно шукає зовнішніх ворогів. Так було і з Росією,
– наголосила Биковська.
Вона вважає, що білоруському режиму просто немає чим хвалитися перед своїми прихильниками. "Чому не ростуть зарплати? Чому немає росту економіки? У всьому нібито винні зовнішні вороги", – сказала Биковська.
Що Лукашенко робитиме з Путіним
Биковська вважає, що в цій ситуації у Лукашенка не буде вибору, що робити з Путіним.
"У нього буде лише одна дорога – зазвичай це закінчується розплатою деякими частинами суверенітету. Росії іншого не треба", – пояснила журналістка.
Биковська вважає, що Лукашенко смішить людей гучними заявами: дивіться відео
Гучні заяви Лукашенка: останні новини
- Самопроголошений президент Білорусі заявив, що службовці на кордоні з Литвою нібито перехопили дрон, до якого була прикріплена вибухівка.
- Лукашенко заявив, що Білорусь закриває кордони з Україною. Попри це, в українські відомства повідомили, що такої інформації немає.
- Також самопроголошений президент пригрозив канцлерці Ангелі Меркель претензіями. Все через "масштабну антитерористичну операцію".