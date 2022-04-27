Людей із Білогорівки евакуювали під обстрілами російської армії

26 квітня відбулася перша організована евакуація населення з Білогорівки. Як повідомляє міська влада, населення вивозили під обстрілами російських військ.

Відповідна інформація з'явилася у телеграм-каналі очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая. Він зазначив, що за добу із Луганщини вдалося евакуювати 180 осіб.

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Евакуація з Білогорівки

Перший заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Олексій Смирнов наголосив, що евакуйовувати людей довелося під обстрілами.

Не можна сказати, шо там було безпечно попередні два місяці, але після того, як у Кремінну зайшли окупаційні війська, обстріли Білогорівки почастішали,

– розповів він.

Він додав, що селище розташоване усього за декілька кілометрів від Кремінної. Тому міська влада максимально убезпечила маршрут та місце зборів людей. У цьому допомогли військові та поліцейські, які супроводжували евакуйованих до залізничної станції у Покровську.

Зараз 49 жителів Білогорівки, серед яких восьмеро дітей, у безпеці прямують до західних регіонів України.

Евакуація із Попасної

Сергій Гайдай зазначив, що влада також організувала ще одну евакуаційну групу з Попасної.

Змогли, і забрали з полум'я ще 33 людей. Всього врятовано за 26 квітня 53 попаснянина,

– зазначив глава ОВА.

Раніше Гайдай розповів, що внаслідок російських обстрілів у Попасній на Луганщині загинули троє осіб.

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