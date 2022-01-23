"Людей заохочують приїжджати у травні": у Польщі очікують посилення міграційної кризи
23 січня 2022 , 09:56
Джерело:Польське радіо
Тиск нелегальних мігрантів на кордон Польщі з боку Білорусі може посилитися вже навесні 2022 року. Зимові місяці, а також погана погода сприяють послабленню міграційних рухів.
Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин зауважив, що навесні варто очікувати посилення міграційного тиску на Європу. Білоруські служби можуть знову проводити свою акцію проти Польщі
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Останніми днями в групах, що організовують міграцію з Білорусі на Захід, з'являється більша зацікавленість у поїздках до Європи весною. Уже зараз людей заохочують приїжджати в Білорусь у травні,
– наголосив Жарин.
Литва завершила надзвичайний стан
- Очільниця литовського уряду Інгріда Шимоніте заявила, що у 2022 році потік мігрантів із території Білорусі припинився. На території Литви 15 січня завершився надзвичайний стан, який діяв з 9 листопада 2021 року.
- Водночас політикиня наголосила, що на кордоні залишаються до 2 тисяч мігрантів.
- Шимоніте також пообіцяла, що Литва не втратить пильності. Вона стижитиме за ситуацією та за потреби ще дужче захищатиме кордони Європейського Союзу.
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