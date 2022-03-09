Люди 14 днів у полоні на ЧАЕС, але не хочуть звідти йти, бо буде біда, – глава "Енергоатому"

Російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС, на якій сталося знеструмлення. Від масштабної катастрофи рятують українські герої, які перебувають на станції.

Яка ситуація на ЧАЕС

Глова "Енергоатому" Петро Котін заявив, що на ЧАЕС наразі перебуває той персонал, який російські окупанти захопили 24-го лютого.

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Котін зазначив, що люди не хочуть покидати ЧАЕС, адже загарбник може довести ситуацію до біди.

Люди вже самі не хочуть звідти йти, бо розуміють: якщо залишать робочі місця, то загарбники можуть там все довести до біди. Тому вони контролюють процес,

– заявив глава "Енергоатому".

За словами Котіна, персоналу привезли гуманітарну допомогу та запросили російських пропагандистів. Український персонал відмовився від допомоги.

"Тобто вони зберігають дух патріотизму і чекають, коли наші Збройні Сили їх звільнять", – зазначив чиновник.

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Ситуація на ЗАЕС

Російські окупанти також захопили Запорізьку АЕС. Котін заявив, що на ЗАЕС налагоджена зміна персоналу.

Втім, він сказав, що персонал працює "в дуже поганих психологічних умовах".

На станції перебувають близько трьохсот військових російської федерації в масках. Безпосередньо на майданчику ЗАЕС, між першим блоком та спецкорпусом, – близько 50 одиниць важкої військової техніки, куди нікого не пускають,

– заявив Котін.

Очільник "Енергоатому" додав, що менеджмент працює під дулами автоматів.

"Усі питання, навіть технічні, вони повинні погоджувати з військовим командиром російської федерації. Він зараз там "головний атомник", який говорить "так" чи "ні".

Це дуже загрозлива ситуація, зокрема для психологічного стану персоналу. Цей персонал перебуває на блочних щитах керування, він безпосередньо керує реакторами. Працівникам потрібно бути зосередженими на роботі, а не на людях з автоматами, які перебувають поруч", – резюмував Котін.

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