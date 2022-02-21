Люди в бомбосховищах, а Врубівка та Щастя під знову під обстрілом: снаряд влучив в АЗС

Проросійські бойовики обстрілюють Врубівку та Щастя, що на Луганщині. Снаряд окупантів влучив у заправку.

Обстріли окупанти здійснили 21 лютого. Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

Зауважте Можуть фантазувати скільки завгодно, – Данілов про "обстріл" прикордонного пункту в Росії

Окупанти обстріляли житлові будинки на Луганщині

Врубівка без електрики та газу. Люди знаходяться в бомбосховищах,

– написав Гайдай.

Глава Луганської ОДА пояснив, що проросійські бойовики:

пошкодили житлові будинки та газопровід, тому 200 споживачів без газопостачання й наразі його неможливо відновити;

продовжують стріляти.

Ба більше, через обстріли без води, тепла та світла залишилось Щастя.

Сергій Гайдай пояснив, що російські окупанти 4 рази влучили у водозабір, обстріляли район розподільних електромереж.

Робітники Луганського енергетичного об'єднання покинули робочі місця через загрозу життю. Окрім того, станом на 13:00 21 лютого:

розбитий колектор тепломережі в районі теплової електростанції, тому теплозабезпечення припинено;

перебита лінія електропередачі, та вже організували ремонт електропостачання.

Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС. Станцію зупинено!

– заявив Гайдай.

Окупанти обстріляли Врубівку та Щастя / Фото з фейсбуку Сергія Гайдая