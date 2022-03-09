Люди бояться "коридорів" через розстріли з боку росіян: житель Маріуполя заявив про геноцид

Маріуполь вже другий тиждень перебуває в облозі російських загарбників. Люди не мають води, електрики, опалення, зв'язку, їжі. Житель міста розповів, що окупанти вчиняють геноцид.

Окупанти відкрили вогонь під час евакуації. Чоловік розповів, що російська армія розстрілює всі "зелені коридори". Він оприлюднив відеозвернення на сторінці головного Рабина України.

Важливо Окупанти обстріляли пологовий будинок у Маріуполі: може бути багато жертв і поранених

Окупанти не пропускають нічого

Росіяни не дають вивезти людей, доставити медикаменти. Окупанти підло обстрілюють "Градами" лікарні, куди привозять поранених.

Допоможіть, будь ласка...Люди бояться "зелених коридорів", щоб їх не розстріляли в дорозі. Зупиніть цей геноцид, зупиніть цей фашизм!

– просить житель міста.



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Важливо – Окупанти відкрили вогонь під час евакуації: