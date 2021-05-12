Люди в чорному не дали евакуювати авто Медведчука: відео

Після обшуків у будинку проросійського нардепа Віктора Медведчука, евакуатор хотів забрати його автомобіль. Однак невідомі чоловіки у чорному завадили цьому.

Що відбувалося біля дому політика

Увечері 11 травня до будинку Медведчука на вулиці Монтажників прийшли близько 20 чоловіків у чорному. Вони перешкоджали евакуатору забрати автівку депутата "Опозиційної платформи – За життя".

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Чоловіки казали, що відженуть автомобіль з дороги. На питання про те, чи є вони охороною Медведчука, невідомі відповіли заперечно. Вони запевняли, що нібито є сусідами нардепа.

Машину шкода, зараз поцарапають. Я її торік хотів купити,

– сказав один з чоловіків.

Після цього чоловіки залишились чергувати під будинком.

"Сусіди" перешкодили евакуації автомобіля Медведчука: відео

Коротко про обшуки у Медведчука