Люди в чорному не дали евакуювати авто Медведчука: відео

Після обшуків у будинку проросійського нардепа Віктора Медведчука, евакуатор хотів забрати його автомобіль. Однак невідомі чоловіки у чорному завадили цьому.
Джерело:Hromadske
Що відбувалося біля дому політика
Увечері 11 травня до будинку Медведчука на вулиці Монтажників прийшли близько 20 чоловіків у чорному. Вони перешкоджали евакуатору забрати автівку депутата "Опозиційної платформи – За життя".
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Чоловіки казали, що відженуть автомобіль з дороги. На питання про те, чи є вони охороною Медведчука, невідомі відповіли заперечно. Вони запевняли, що нібито є сусідами нардепа.
Машину шкода, зараз поцарапають. Я її торік хотів купити,
– сказав один з чоловіків.
Після цього чоловіки залишились чергувати під будинком.
"Сусіди" перешкодили евакуації автомобіля Медведчука: відео
Коротко про обшуки у Медведчука
- 11 травня правоохоронці прийшли з обшуками до будинку кума президента Росії.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку підозри за двома статтями – державна зрада та замах на розграбування національних ресурсів на території тимчасово окупованого Криму.
- Однак підозри політикам відправили за адресою місця проживання та роботи, бо знайти їх не змогли. Водночас сам Медведчук заявив, що перебуває в Україні і ховатися, мовляв, не планує. Козак, за даними СБУ, є на території Росії.