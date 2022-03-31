Люди доїдали останнє, а дехто сидів просто на воді, – мер Тростянця

Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупантів. Вони тримали місто в облозі, знущаючись з мирних жителів. Люди 30 днів доїдали останнє.

Деякі родини залишалися на одній воді, розповів мер Тростянця Юрій Бова. Він додав, що в міста немає запасів картоплі чи, як у селі, консервації.

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Тростянцю потрібна допомога

Бова наголосив, що зараз треба максимально забезпечити жителів якісним харчуванням, щоб вони повернулися до свого нормального стану. У Тростянець вже привозять гуманітарку, але будь-яка допомога не буде зайвою.

Ми дуже її просимо. Нам ще треба дістатися до кожного маленького та найбільш віддаленого мікрорайону, до кожного пенсіонера, який залишився лежати сам удома,

– додав мер.

Пенсіонер не приїде в гуманітарний штаб, до нього треба доїхати. Тому влада створила в соцмережі сторінку. Там пишуть, кому необхідно передати допомогу додому, хто не може йти сам.

У місті немає зв'язку

Міський голова розповів, що у місті немає зв’язку. Тому необхідно встановлювати установки StarLink. Вони б накрили половину міста.

"Тоді ми матимемо можливість зв’язатися один з одним. Хтось з рідних людей нарешті зателефонує батькам чи дітям і дізнається про їхню долю. Бо дуже багато людей не знають, що з їхніми близькими", – зазначив Бова.

Крім того, потрібно відновити якісний зв’язок з місцевою владою. За словами Бови, зараз в місто везуть багато теплого одягу, але люди більше потребують їжі та ліків.

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