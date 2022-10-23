Ізраїль відмовляється постачати Україні зброю: в Єрусалимі люди вийшли на мітинг

Мітинг відбувся 22 жовтня біля резиденції ізраїльського прем'єр-міністра Яїра Лапіда. За даними ЗМІ, на акцію прийшли орієнтовно 200 людей.

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Орієнтовно 200 людей провели демонстрацію протесту біля резиденції прем'єра. Учасники акції вимагали від уряду посилити допомогу Україні. У тому числі надавши їй системи протиповітряної оборони,

– мовиться в повідомленні.

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Організувала акцію група Israeli Friends Of Ukraine, яка запевнила журналістів, що мітинг не пов'язаний з жодною політичною партією. Організатори повідомляли, що:

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Люди вимагали, щоб Ізраїль підтримав Україну зброєю.

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21 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід в інтерв'ю NEWSru.co.il заявив, що його країна підтримує Україну, надає їй гуманітарну допомогу, проте "враховує свої військові та національні інтереси". Відповідаючи на питання про відправку в Україну, наприклад, "Залізного купола", прем'єрі відповів: "Це перехід кордонів, який з багатьох причин мені здається невірним".

18 жовтня міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що країна не постачатиме Україні зброю, проте надаватиме медичну та гуманітарну допомогу. Міністр сказав, що може допомогти Україні "розумними" системами попередження про ракетний напад.

Згодом глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Ізраїль готовий надати системи раннього попередження про ракетні атаки, проте цього замало.

21 жовтня нарешті відбулась розмова Дмитра Кулеби із прем'єром Ізраїлю Яїром Лапідом про ППО для України. Лапід сказав, що Ізраїль стоїть з українським народом.

Однак ЗМІ написали, що зірвались перемовини між Міноборони України та Ізраїлю. Мовляв, розмова міністрів оборони мала відбутися 17 жовтня, та її скасували. Натомість українські офіційні особи запевнили, що перемовини ініціював Ізраїль і зробив це кілька днів тому.