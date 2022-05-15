Люди навіть не відчули: після останніх ударів воду до Львова постачали без електроенергії

Росіяни 3 травня обстріляли ракетами електричні підстанції у Львові. Львів'янам воду постачали без використання електроенергії.

Про це розповів мер Львова Андрій Садовий в ефірі всеукраїнського телемарафону, інформує 24 канал. Він розповів, що серйозна підготовка була проведена ще перед війною.

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Воду після останньої атаки постачали без електроенергії

Ми уможливили постачання води без електроенергії до Львова. Коли була остання ракетна атака, в нас знищили три підстанції. Отож певну частину часу ми постачали до Львова воду взагалі без електроенергії. Львів'яни цього не відчули, а відчули пожежники, бо мали воду, аби гасити пожежі,

– пояснив Садовий.

Міський голова наголосив, що його колеги з міст Західної Європи не розуміють, як Україні вдається справлятись з усім під час війни. Вони хочуть переймати досвід та навіть направляють до Львова свої делегації.

Внаслідок удару 3 травня частина міста залишилась без світла та води

Зазначимо, що внаслідок ракетних ударів 3 травня частина Львова залишилась без електропостачання та води. Ворог цілив по тягових підстанціях залізниці. Була значна затримка у русі потягів.

Два медичні заклади у Львові довелось перевести на автономне живлення. На резервне живлення перевели і системи подачі води.

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Ракетні удари по Львову 3 травня: коротко

Система ППО 3 травня зафіксували над Львівщиною 6 ракет. Дві було збито, ще одна влучила у підстанцію на Закарпатті.

Три ракети вдарили по львівських електропідстанціях.

Окрім Львова, російські війська обстріляли ракетами у цей день Київ, Одесу, Вінницю та інші міста.

За словами голови ОВА Максима Козицького, Львів атакували зі стратегічних бомбардувальників в районі Каспійського моря.

Козицький зазначив, що вороги цілеспрямовано били по ланцюгах постачання на Заході.

Внаслідок ракетного удару у Львові постраждали двоє чоловіків – віком 58 та 24 роки. Їх доправили до лікарні.

Потерпілих вже прооперували, життю обох пацієнтів нічого не загрожує.

Мер закликав уважно ставитись до сигналів повітряної тривоги і негайно вирушати в укриття.

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