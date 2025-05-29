Люди під завалами: росіяни атакували Пологівський район Запоріжжя КАБами

Російські окупанти атакували КАБами Пологівський район Запоріжжя. Зафіксовано руйнування житлових будинків.

Люди опинилися під завалами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Івана Федорова, очільника Запорізької ОВА.

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Удар КАБами по Запорізькій області

Вдосвіта в четвер, 29 травня, російські загарбники атакували КАБами село Верхня Терса.

За даними Федорова, окупанти скинули щонайменше 5 авіабомб на приватну забудову. Він вказав, що зафіксовано пошкодження та руйнування будинків.

Зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Під завалами знаходяться люди,

– повідомив очільник Запорізької ОВА.

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Російські загарбники не припиняють атакувати українські міста та села. Так, нагадаємо, що в ніч на 28 травня ворог застосував 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, керовану авіаційну ракету Х-59/69 із Курської, Воронезької областей та з ТОТ Криму.

Також противник атакував 88-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.

Було знешкоджено 71 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півночі та Півдні країни.