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29 травня, 08:18
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Люди під завалами: росіяни атакували Пологівський район Запоріжжя КАБами

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Російські окупанти атакували Пологівський район Запоріжжя КАБами, що призвело до руйнування житлових будинків.
  • Люди опинилися під завалами після атаки.

Російські окупанти атакували КАБами Пологівський район Запоріжжя. Зафіксовано руйнування житлових будинків.

Люди опинилися під завалами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Івана Федорова, очільника Запорізької ОВА.

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Удар КАБами по Запорізькій області

Вдосвіта в четвер, 29 травня, російські загарбники атакували КАБами село Верхня Терса. 

За даними Федорова, окупанти скинули  щонайменше 5 авіабомб на приватну забудову. Він вказав, що зафіксовано пошкодження та руйнування будинків.

Зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Під завалами знаходяться люди,
 – повідомив очільник Запорізької ОВА.

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Російські загарбники не припиняють атакувати українські міста та села. Так, нагадаємо, що в ніч на 28 травня ворог застосував 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, керовану авіаційну ракету Х-59/69 із Курської, Воронезької областей та з ТОТ Криму. 

Також противник атакував 88-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.

Було знешкоджено 71 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півночі та Півдні країни.