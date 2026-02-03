Люди повертались додому: у Запоріжжі Росія вбила 18-річних хлопця та дівчину

Росія атакувала дронами Запоріжжя. Через удар по місту загинули двоє молодих людей. Ще щонайменше вісім жителів отримали травми.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Що відомо про жертв російського обстрілу Запоріжжя?

Увечері 3 лютого російська армія запустила по Запоріжжю дрони, які вдарили просто по вулицях міста. Ворог застосував зброю якраз тоді, коли люди поверталися додому.

Через атаку є загиблі та постраждалі. Станом на 19:01 відомо про 8 травмованих людей, серед яких є двоє дітей. Стан 15-річної дівчинки лікарі оцінюють як вкрай важкий. Також, на жаль, загинули 18-річні хлопець та дівчина.

Найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих. Трьох людей медики направляють у лікарню,

– повідомив Федоров.

Наразі всі постраждалі отримують допомогу лікарів.

У Запоріжжі сталася трагічна атака дронами / Фото Запорізької ОВА

Росія вгатила дронами по Запоріжжю: що відомо?