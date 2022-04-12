Люди різних професій: у Бородянці та Гостомелі українці допомагають розбирати завали

Українці прибирають наслідки перебування росіян у Гостомелі та Бучі. Громадяни зголосилися допомагати ДСНС, щоб якомога швидше навести лад у містах.

Гостомель та Бородянка сильно постраждали від російських окупантів. Росіяни нищили усе, що бачили, та знущалися з мирного населення.

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Прибирання міст

Рятувальники ДСНС почали розбирати завали та прибирати наслідки перебування росіян у Гостомелі та Бородянці. Сотні українців зголосилися допомогти їм навести порядок.

Українці допомагають ДСНС у Гостомелі та Бородянці: відео

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