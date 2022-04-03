Люди самі ховають, кого можуть – на городах, у парках, біля під'їздів, – заступник мера Ізюма

Місто Ізюм залишається під блокадою російських найманців. І, як розповідає заступник мера Ізюма Володимир Мацокін, ситуація там надзвичайно моторошна.

У своєму інтерв'ю він розповів, що Ізюм потерпає від окупантів не менше за Маріуполь. А людям доводиться ховати інших навіть біля під'їздів.

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Люди ховають інших своїми силами

Заступник мера Ізюма зазначив, що у місті не можуть ані порахувати, ані організувати поховання загиблих містян. Усе тому, що не працюють ані медзаклади, ані "швидка", ані органи реєстрації та рятувальні служби.

Люди самі, коли можуть і кого можуть, ховають – на городах, у парках, просто біля під'їздів,

– зазначив він.

Він розповів, що буквально перед інтерв'ю йому телефонувала працівниця центру сім'ї та молоді. Вона дізналася, що з 13 березня у квартирі лежать убитими її батько та матір.

Мацокін зізнається, що досі не можуть поховати сім'ю, яка загинула під час першого бомбардування. Родина з двома дітьми все ще лежать у морзі.

Мені телефонує рідна їм людина, бо хоче поховати, і я не знаю, що вже їй сказати... Це такий біль...,

– додає Мацокін.

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