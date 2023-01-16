"Люди витримали, не витримав бетон": рівно 8 років, як "кіборги" обороняли ДАП

16 січня рівно 8 років, як українські "кіборги" обороняли Донецький аеропорт. Вони незламно стояли 242 дні. У ДАП ворога стримували не тільки військові, фортецю обороняли також добровольці, медики та волонтери.

Їх подвиг важко переоцінити, адже захищати ДАП усі вони пішли добровільно. 24 Канал пригадує події тих днів та вшановує пам'ять незламних "кіборгів".

Увага Від 2014 і донині аеропорт "Донецьк" не приймає рейси: як почалася героїчна оборона ДАП

Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні: з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року, коли проросійські сепаратисти та чеченські бойовики захопили будівлі аеропорту тоді ще мирного Донецька.

"Кіборги" протистояли навалі російсько-окупаційних військ, героїчно відстоюючи малесенький клаптик української землі.

У перший же день оборони завдяки скоординованим діям українських Повітряних сил та високомобільних десантних військ, по позиціях терористів було завдано удару – українські оборонці встановили контроль над Донецьким летовищем.

Українські "кіборги", які тримали оборону ДАП / Фото ВВС

Уже пізніше була повна дестабілізація Донецька, початок окупації та постійні спроби ворога отримати контроль над аеропортом. Втім, наші воїни не здавали позицій і, навіть під шквальним вогнем, тримали оборону.

Важливо! У січні 2015 року відбувались найкривавіші та найзапекліші бої. 13 січня внаслідок постійних танкових і артобстрілів з боку бойовиків завалилася диспетчерська вежа, яка стала символом оборони аеропорту.

З диспетчерської вежі Донецького аеропорту до війни відбувалося керування приземленням і злітом літаків.

Однак, після захоплення Донецька проросійськими військами і початку оборони ДАПу – вежа стала головним пунктом цілодобового спостереження ЗСУ за противником, що забезпечувало коригування вогню та координацію дій усіх захисників летовища. Була буквально "очима" оборонців ДАПу.

Диспетчерська вежа ДАП була "очима" ЗСУ / Фото EPA

​До теми "Піз*єц, полегшало! Пішли працювати!": емоційно про те, як кіборги рятували Україну

"Перемир'я" для замінування вежі

Далі бої точилися за поверхи нового терміналу. 18 – 20 січня українські військові утримували перший поверх, а підвал та верхні поверхи контролював ворог. Бойовики, скористались перемир'ям для евакуації своїх убитих і поранених, замінували перекриття будівлі та підірвали їх.

Внаслідок підриву термінала загинули 58 захисників, які захищали цей плацдарм до останнього подиху. Загалом, за офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 військових, поранення отримали – 500 оборонців.

Скориставшись черговим "перемир'ям" бойовики замінували і підірвали опори останнього терміналу, 20 січня 2015 року, перетворивши колись один з найбільших аеропортів країни на руїни.

Проросійські бойовики перетворили на руїни ДАП / Фото EPA

Після цього військове командування вирішило відвести українських бійців, і 22 січня останні вцілілі захисники залишили зруйнований термінал.

"Люди втримали, не витримав бетон" – саме так говорять про оборону ДАП і "кіборгів", фраза увійшла в історію, разом із подвигом українських бійців.

Радимо подивитись – Бої за Донецький аеропорт: відео