Світла і зв'язку немає майже 3 роки: як живуть люди на лівобережжі Херсонщини
- Люди на окупованому лівобережжі Херсонщини можуть евакуюватися лише через тимчасово окупований Крим і Росію, що пов'язано з великою кількістю ризиків.
- На окупованій території ситуація погіршується, багато населених пунктів спорожніли, а в деяких містах немає світла і зв'язку вже майже три роки.
Частина мешканців тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини продовжує залишатися під контролем російських військ. Попри небезпеку, люди намагаються виїжджати, однак зробити це стає дедалі складніше.
Херсонський журналіст, редактор видання "Мост" Сергій Нікітенко в ефірі 24 Каналу розповів, як зараз живуть люди на окупованій частині області. За його словами, ситуація там поступово погіршується.
Як зараз можна виїхати з окупованого лівобережжя?
Евакуація з окупованої частини Херсонщини залишається можливою, але шлях дуже складний і довгий. Людям доводиться виїжджати через тимчасово окупований Крим, а далі перетинати територію Росії.
З лівобережжя зараз можлива евакуація виключно через тимчасово окупований Крим, а далі через Росію – у Грузію, Туреччину або країни Балтії,
– розповів Нікітенко.
Він пояснив, що це фактично єдиний маршрут, який наразі існує для цивільних. Інших безпечних шляхів залишити окуповану територію практично немає.
Через Дніпро зараз нікого не евакуюють,
– зазначив журналіст.
Нікітенко додав, що сама дорога також пов'язана з великою кількістю ризиків і перевірок. Через це багато деталей таких евакуацій не розголошують з міркувань безпеки.
На лівобережжі життя майже зупинилося
Ситуація в окупованих містах і селах на лівобережжі Херсонщини поступово погіршується. Населення там різко скоротилося, а багато населених пунктів фактично спорожніли.
Росіяни намагалися показати, як святкують 8 березня у Генічеську, але на фото було просто порожнє місто,
– розповів Нікітенко.
Він пояснив, що особливо важка ситуація у містах, які розташовані ближче до Дніпра. Йдеться, зокрема, про Каховку, Нову Каховку, Олешки та Голу Пристань.
Це місця, де зараз життя майже немає,
– зазначив журналіст.
За його словами, багато територій фактично ізольовані. Люди майже не можуть звідти виїхати, а будь-які спроби покинути ці райони пов'язані з великим ризиком.
У деяких містах немає світла і зв'язку вже майже три роки
На окупованій частині області люди живуть у майже повній ізоляції. Інформації звідти дуже мало, адже зв'язок працює нестабільно або відсутній.
В Олешках уже більше двох років, а фактично майже три роки немає світла і майже немає зв'язку,
– розповів Нікітенко.
Він пояснив, що подібна ситуація спостерігається і в інших містах на лівобережжі. Через це отримувати інформацію про життя там дуже складно.
Усе, що ми знаємо, – це від тих, хто вирвався звідти,
– зазначив журналіст.
За його словами, люди, яким вдається виїхати, передають лише уривчасті свідчення про те, що відбувається на окупованих територіях. Багато деталей залишаються невідомими або не розголошуються з міркувань безпеки.
Що відомо про ситуацію на окупованій Херсонщині?
- Агенти "Атеш" повідомили про посилену охорону нової електропідстанції в Генічевському районі. Біля об'єкта встановлено шлагбаум, перевіряють усі автомобілі, а на території чергують кілька груп військових у повній екіпіровці.
- Окупаційна влада, за даними "АТЕШ", відмовляє в медичній допомозі людям без російського паспорта. Водночас у ЦПД повідомили про проблеми з постачанням хліба та складну ситуацію з водою й електроенергією на тимчасово окупованій Луганщині.
- На окупованій частині Херсонщини росіяни заднім числом розірвали трудові відносини з українськими роботодавцями з 24 лютого 2022 року. Якщо люди не пройшли переоформлення за окупаційними правилами, їхній український стаж не визнається.
- За словами журналістки Євгенії Вірлич, особливо складна ситуація зберігається в Олешках і Голій Пристані. Там проблеми з постачанням продуктів, медициною та інфраструктурою, а окупанти розміщують військові об'єкти в населених пунктах і поблизу заповідника Асканія-Нова.