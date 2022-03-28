Люди втомилися сидіти у підвалах, дороги для виходу нема, – Чаус про ситуацію у Чернігові

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що російські окупанти знищили дорогу для евакуації людей з Чернігова. Протягом двох днів нікого з міста не випускають.

Російські окупанти обстрілюють Чернігів

Про це Чаус сказав, відповідаючи на запитання, що зараз небезпечніше для людей – намагатися вибратися з Чернігова чи залишатися у місті. Глава Чернігівської ОВА назвав це питання складним, оскільки не відомо, що робитиме ворог.

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Чаус заявив, що російські окупанти здійснюють обстріли Чернігова з артилерії та скидають авіаційні бомби, внаслідок чого є жертви серед мирного населення.

Через це постає дилема, адже люди втомилися сидіти у підвалах. Проте евакуюватися небезпечно та й дорога зруйнована ворогом.

Сьогодні він застосовує артилерію і авіаобстріли, і на місто падають 200 і 500-кілограмові фугасні авіаційні бомби, які завдають великої шкоди, є жертви серед мирного населення. Тому з одного боку люди втомилися сидіти у підвалах, це справді так, а з іншого – це така "дорога життя", її, до речі, зараз нема, ми вже два дні не випускаємо і не впускаємо нікого в місто, тому що ворог розбив усе, що можна було розбити,

– сказав Чаус.

Сухопутний міст закритий

Глава Чернігівської ОВА повідомив, що сухопутний міст закритий, адже небезпечний для евакуації. Він заявив, що там були втрати серед мирного населення.

"Він не є безпечним маршрутом зараз: і вчора, і позавчора там були втрати цивільних. Ми прийняли рішення на сьогодні, враховуючи навіть його аварійність, а він розбитий у кількох місцях, – закрити його", – резюмував Чаус.

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