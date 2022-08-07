Жителі Миколаївщини відмовляються від 100 доларів за інформацію про корегувальників, – Кім

Влада Миколаївщини оголосила винагороду у 100 доларів за підтверджену інформацію про корегувальників російського вогню. Це зробили для того, щоб заохотити місцеве населення.

Люди здають корегувальників, а нагороду віддають на ЗСУ

Однак люди часто відмовляються від грошей та просять передати цю суму на Збройні Сили України. Про це розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Головне Ракетний обстріл Харкова, кричущі втрати ворога на Півдні: основне за 165 день війни

За його словами, наразі витратили вже 1 000 доларів за надану інформацію. Завдяки свідомим громадянам вдалося затримати вже 4 коригувальників.

Більшість просто відмовляється від винагород і каже, що краще передайте ці гроші ЗСУ. Є такі, що хочуть ще й доплатити, якщо ми цього диверсанта "приймемо",

– заявив Кім.

На питання щодо того, чи траплялися випадки заяв на нелюбих сусідів чи знайомих, Кім відповів, що "не так кардинально, але бувають випадки, коли люди помиляються. Але є аналітичний центр, який це все фільтрує, і відпрацьовує лише тих, хто реально здає координати ворогу".

Як повідомити про корегувальника

Кім оголосив, що платитиме 100 доларів за інформацію про російських коригувальників у Миколаївській області. Дані про таких людей потрібно надсилати на електронну пошту: 100otkima@gmail.com. У листі зазначити ПІБ людини-корегувальника, а також за наявності — номер телефону, адресу проживання та інші відомості, які можуть допомогти встановити осіб.

Крім того, слід надати опис події або фактів (фото чи відео), які свідчать про те, що людина допомагає військовим росії.

Заявник має залишити свої ПІБ, номер телефону для зв'язку та уточнення обставин. Після перевірки та підтвердження інформації ви отримаєте 100 доларів винагороди.

Зверніть увагу – Кім розповів нові деталі обстрілу Миколаєва: дивіться відео