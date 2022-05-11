Люди щезають щодня, мовиться про сотні зниклих, – заступник голови Херсонської облради

Російські вбивці тероризують мирне населення на тимчасово окупованій Херсонщині. Вони викрадають людей.

Про це для 24 каналу сказав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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"На жаль, люди у нас зникають щодня. Не всі потім виходять на зв'язок. Невідомо на сьогодні, яка їхня доля. Мова не про десятки людей, а про сотні з усієї області. Я дуже сподіваюсь, що у них все буде добре, але ми розуміємо, що може бути й по-іншому", – сказав заступник.

Росіяни прийшли грабувати

Крім цього, з'явилась інформація, що рашисти оселяються у помешканнях херсонців, що виїхали. Соболевський зазначив, що є окремі такі випадки, але якогось розпорядження від окупантів про це ще немає.

"Ми розуміємо, що це може бути якраз спробою отримати інформацію, яке саме житло можна пограбувати вже зараз. Зважаючи на все те, що окупанти роблять щодня в області, це цілком ймовірний сценарій. Вони прийшли грабувати, тому я не здивуюсь, якщо вони підуть за донецьким сценарієм і перереєстровуватимуть через свої фейкові органи житло наших громадян, які були змушені виїхати", – розповів заступник.

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Всі чекають на українських військових

Жителі Херсонщини під час окупації не мають українського телебачення. Там працює російська пропаганда. Проте Соболевський розповів, що в області є інтернет і, відповідно, можливість отримувати правдиву інформацію. Він наголосив, що на Херсонщині всі дуже чекають ЗСУ.

"Навіть в тих умовах, в яких ми сьогодні існуємо, життя продовжується, і є дуже багато побутових проблем. Психологічний тиск відчуває кожен. І дійсно, коли по вулицях твого міста ходять озброєні окупанти і їздить транспорт із рашистською символікою, то це дуже важко психологічно", – додав Соболевський.

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