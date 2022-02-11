Людина, яка зізналася у злочині, бреше, – Венедіктова про ДТП з кортежем Ярославського

Генпрокурорка Ірина Венедіктова відреагувала на резонансну ДТП з кортежем Олександра Ярославського. Ця аварія на Харківщині забрала життя пішохода.

Вона повідомила, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням буде здійснювати Офіс генпрокурора. Мовляв, для цього вже готують відповідну постанову.

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Генпрокурорка не вірить у зізнання водія

Венедіктова підкреслила, що людина, яка зізналася у скоєнні злочину, бреше. Такої думки дотримуються як поліцейські, так і прокурори. Тож офіс генпрокурора внесе до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо співробітників Нацполіції та прокуратури області.

Має бути проведене повноцінне і неупереджене розслідування щодо цих посадових осіб. Справа на моєму особистому контролі,

– запевнила очільниця відомства.

Раніше у компанії, яку очолює Ярославський, зробили заяву про ДТП. Там переконували, що у момент аварії за кермом був їхній водій, а не сам бізнесмен. Президент "Металіста" стверджує, що нібито спав у себе вдома, коли сталася трагедія.

Монастирський також казав про фальсифікацію

Схожа позиція – й у міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Напередодні посадовець заявив, що злочин намагались приховати й дати "завідомо неправдиві свідчення". Мовляв, правоохоронці подали до прокуратури підозру на чоловіка, який сам прийшов у відділок і заявив, що був за кермом. Втім, є інформація, що його не було на місці ДТП. Через це очільник МВС звільнив Станіслава Перліна, який очолював поліцію Харківщини.

Про ймовірну причетність Ярославського

Генпрокурорка наголосила, що злочин розслідуватимуть швидко, якісно і неупереджено. Мовляв, на це ніяк не впливатиме впізнаваність та зв'язки Ярославського, ймовірно причетного до смертельної ДТП.

Також Венедіктова відреагувала й на виїзд президента "Металіста" до Великої Британії. "Незапланований і поспішний від’їзд виглядає досить дивно. Реагуємо адекватно до ситуації", – зазначила посадовиця.

Моторошна ДТП з кортежем Ярославського: що відомо

Ввечері 9 лютого на Харківщині на смерть збили пішохода. Чоловіку було приблизно 50 років. Його особу наразі встановлюють правоохоронці.

На місці знайшли такі ж номера, які має одна з машин кортежу Ярославського. Згодом у ЗМІ заявили, що на жертву ДТП наїхала не одна, а дві машини.

Ярославського викликали на допит у поліцію. Кримінальну справу відкрили за статтями про порушення правил дорожнього руху та залишення у небезпеці.

Ярославський та його тесть вилетіли з Харкова наступного ж дня після аварії. У бізнесмена кажуть, що це – запланована поїздка з сім'єю.