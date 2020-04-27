Що відомо про Людмилу Костенко, яка потрапила в скандал з поліцією

26 квітня депутатка Київської міської ради Людмила Костенко потрапила в скандал, коли її авто зупинила поліція. За словами правоохоронців, вона перебувала у нетверезому стані, а її пасажир заступник Кличка Володимир Слончак накинувся з кулаками на патрульних.

24 канал зібрав інформацію про біографію, особисте життя і майно депутатки Київської міської ради Людмили Костенко.

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Біографія Людмили Костенко

Людмила Костенко народилася 13 жовтня 1979 року в місті Ізмаїл, Одеської області. Вищу освіту за спеціальністю перекладач здобула у Київському державному лінгвістичному університеті. З 2012 року навчається у Шеффілдському університеті у Англії на міжнародному факультеті управління організаціями.

У 1999 році працювала менеджером з питань оренди в компанії "Артем Бізнес", який в той час належав інвестиційному портфелю компанії Russia Partners.

У 2006 році Костенко обіймала посаду менеджера з питань управління та обслуговування будівель в іноземній компанії DTZ, а у 2007 році стала головою цього відділу.

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До Київської міської ради потрапила у червні 2014 році, тоді вона йшла разом із фракцією "Радикальна партія Олега Ляшка". У 2015 році знову стала депутаткою Київради, але вже від партії Петра Порошенка.

Людмила Костенко / Фото з фейсбук-сторінки депутатки

У 2019 році Костенко взяла участь в парламентських виборах від 217 округу (Оболонь), однак, тоді зайняла друге місце, поступившись "слузі народу" Мар'яні Безуглі.

Особисте життя і майно Костенко

Людмила Костенко розлучена та виховує 18-річну доньку Анну.

Остання декларація депутатки була опублікована у 2019 році. Вона володіє квартирою площею 95,3 квадратних метрів в Києві, а також у її власності є 50% земельної ділянки на майже 40 тисяч метрів квадратних на Одещині та 25% житлового будинку на Київщині.

Костенко є власницею Mercedes-Benz CLA 220CDI 2015 року випуску. А також може похвалитись годинником Rolex, шубою та великою кількістю дорогоцінностей, зокрема від Cartier.