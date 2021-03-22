Людство може зіткнутись із глобальним дефіцитом води, – ЮНЕСКО

Вже у найближче десятиліття людству загрожує глобальна нестача води. Ба більше, ситуація із дефіцитом водних ресурсів погіршиться на тлі інших проблем, наприклад, наслідків пандемії коронавірусу.

Так, до 2030 року світ зіткнеться з глобальним дефіцитом води в розмірі 40%. Про це мовиться у щорічній доповіді ЮНЕСКО, яка присвячена Всесвітньому дню водних ресурсів.

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Доповідь ЮНЕСКО

У доповіді наголосили, що проблема забезпечення жителів Землі водою для задоволення гігієнічних потреб – дуже актуальна. Світ докладає недостатньо зусиль, щоб зберегти водні ресурси, тому необхідно правильно оцінювати їх вартість.

За словами гендиректорки ЮНЕСКО Одрі Азули, вода потрібна не тільки для вживання.

Вода – це наш найцінніший ресурс, "блакитне золото", до якого більш як 2 мільярди людей не мають прямого доступу,

– зауважила Азула.

Брак води у світі: що відомо

Експерти ЮНІСЕФ заявили, що в світі кожна 5 дитина має проблему нестачі води. Загалом це близько 450 мільйонів дітей.

Найбільша частка таких дітей проживає у Східній і Південній Африці.

До речі, 22 березня, за ініціативою Організації Об'єднаних Націй, відзначають Всесвітній день водних ресурсів.