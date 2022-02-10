Людям подобається платити хабарі, – "слуга народу" Трубіцин за тиждень до арешту

Депутат Київської міськради від партії "Слуга народу" Владислав Трубіцин за тиждень до свого арешту залишив цікавий коментар. У ньому депутат заявив, що "людям подобається платити хабарі".

Провокативний коментар Трубіцин залишив під своїм же постом про демонтаж МАФу, який вирішив "вести свій "бізнес" без усього набору відповідних документів".

Важливо Сховатися не зміг: НАБУ затримала депутата Київради від "слуг" Трубіцина

У коментарях користувачі дорікнули Трубіцину, що потрібно дати реальну можливість офіційно працювати, а "знищення у такий спосіб бізнесу – це підло". На що депутат відповів:

Є можливість платити податки, але людям подобається платити хабарі.

Водночас він зазначив, що "складно працювати по-чесному, але можливо".



Провокативний коментар Трубіцина / Скриншот 24 каналу

Викриття "слуги народу" Трубіцина на хабарі: головне

НАБУ та САП опублікували відео викриття на хабарі депутата Київради від партії "Слуга народу" Владислава Трубіцина. Крім депутата, неправомірну вигоду у розмірі 1,26 мільйона гривень намагалися отримати ще 5 осіб.

За даними НАБУ, серед викритих – депутат Трубіцин, його помічник та наближена до нього людина, директор комунального підприємства і два заступники. За отриманий хабар вони мали сприяти у перемозі в електронних торгах за право дрібної сезонної торгівлі у семи точках.

Загалом депутат та інші викриті особи просили 1,39 мільйона гривень. Однак їх викрили на передачі значної частини з цієї суми.

Владислав Трубіцин є головою комітету з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Київради.

Якщо детективи НАБУ зможуть довести провину депутата, а також його поплічників, фігурантам провадження загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Викриття "слуги" на отриманні хабаря: дивіться відео