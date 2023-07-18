Повернулися до міста незламних людей: Люкс ФМ знову лунає у Херсоні

Наші військові продовжують звільняти рідні землі від росіян. Ми ж продовжуємо повертати собі те, що загарбники відібрали у нас під час окупації наших територій. Так, до Херсона повернулося Радіо Люкс ФМ.

Так, 18 липня нам вдалося відновити ефір Люкс ФМ в Херсоні. Зауважимо, що його студію російські загарбники пограбували та зруйнували, коли місто було під окупацією.

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Люкс ФМ знову у Херсоні

Повернення станції надзвичайно важливе, адже слід пам'ятати про інформаційний вакуум, який створюють окупанти. Те ж відбувалося й у Херсоні, коли російські війська вдерлися в місто.

Тоді ефір Люкс ФМ вели ще впродовж кількох тижнів. Мовлення велося тоді, коли сміливі та незламні українці вигукували на центральній площі: "Херсон – Україна!".

Згодом російські загарбники зайшли та розграбували радіостанцію. Вони розібрали та винесли все обладнання. Їхні методи незмінні, адже ворог викрадає все, до чого можуть дотягнутися його руки.

Ясна річ, що ефір окупанти вимкнули. Воно й не дивно, адже патріотичні пісні типу "Горить-палає техніка ворожа, Рідна Україна переможе!" стояли їм, наче кістка поперек горла.

Тепер же ми з гордістю можемо заявити, що Люкс ФМ знову вдома. Радіостанція повернулася до Херсона.

Слухати Радіо Люкс ФМ у Херсоні можна на цій частоті – 99,4 МГц. Збережіть собі, щоб не загубити.

Зауважимо, що 24 Канал 3 липня перейшов на трансляцію на супутнику ASTRA. Ми залишимо для вас коротеньку інструкцію, щоб ви могли налаштувати трансляцію та не губили зв'язок з улюбленим новинним каналом.

Як налаштувати приймач

Для цього необхідно зайти у розділ "Налаштування" у своєму тюнері (Settings, Пошук сервісів/пошук каналів чи інше подібні розділи меню), та, рухаючись пунктами цього меню, ввести параметри для прийому: