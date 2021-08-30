Люстрація і призначення Шкарлета: що судді КСУ розглядатимуть восени

Конституційний Суд з вівторка, 31 серпня, повернеться до роботи. Служителі Феміди розглянуть низку справ, серед яких пенсії для чиновників, призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки тощо.

Впродовж тижня 31 серпня – 5 вересня КСУ розгляне 8 справ. Деякі з них будуть закритими.

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Що розгляне Конституційний Суд

Подання уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо оскарження положень декількох законів про пенсії для держслужбовців. Закон про люстрацію. Велика палата КСУ продовжить розглядати відкриття кримінальної справи за фактом призначення Сергія Шкарлета міністром. Зауважимо, раніше колегія у складі трьох суддів відмовилася відкривати провадження. Подання щодо конституційності статті про неприпустимість зловживання свободою діяльності телерадіоорганізацій закону про "Про телебачення і радіомовлення", а також статей закону "Про кінематографію":

права та умови розповсюдження і демонстрування фільму,

розповсюдження і демонстрування фільмів, що містять популяризацію органів держави-агресора, радянських органів державної безпеки;

відповідальність за порушення законодавства про кінематографію.



2 вересня Суд розгляне справу щодо конституційності положень закону "Про повну загальну середню освіту". Це подання надійшло до КСУ ще в березні 2020 року, однак служителі Феміди досі не провели жодного засідання у справі. Попри письмову форму слухання, до розгляду запросили представників Верховної Ради та Президента України.