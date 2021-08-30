Люстрація і призначення Шкарлета: що судді КСУ розглядатимуть восени
30 серпня 2021 , 11:08Читать новость на русском
Джерело:телеграм Ольги Совгирі
Конституційний Суд з вівторка, 31 серпня, повернеться до роботи. Служителі Феміди розглянуть низку справ, серед яких пенсії для чиновників, призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки тощо.
Впродовж тижня 31 серпня – 5 вересня КСУ розгляне 8 справ. Деякі з них будуть закритими.
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Що розгляне Конституційний Суд
- Подання уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо оскарження положень декількох законів про пенсії для держслужбовців.
- Закон про люстрацію.
- Велика палата КСУ продовжить розглядати відкриття кримінальної справи за фактом призначення Сергія Шкарлета міністром. Зауважимо, раніше колегія у складі трьох суддів відмовилася відкривати провадження.
- Подання щодо конституційності статті про неприпустимість зловживання свободою діяльності телерадіоорганізацій закону про "Про телебачення і радіомовлення", а також статей закону "Про кінематографію":
- права та умови розповсюдження і демонстрування фільму,
- розповсюдження і демонстрування фільмів, що містять популяризацію органів держави-агресора, радянських органів державної безпеки;
- відповідальність за порушення законодавства про кінематографію.
2 вересня Суд розгляне справу щодо конституційності положень закону "Про повну загальну середню освіту". Це подання надійшло до КСУ ще в березні 2020 року, однак служителі Феміди досі не провели жодного засідання у справі. Попри письмову форму слухання, до розгляду запросили представників Верховної Ради та Президента України.