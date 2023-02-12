Лютий може бути вирішальним місяцем, бо стягнули війська: перехоплення ГУР

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало чергове перехоплення розмов окупантів. Загарбник бідкається дружині, що йому не скоро дадуть відпустку, бо Путін вирішив Збільшувати армію.

Загарбник каже, що відпусток не дають ні контрактникам, ні "частково мобілізованим". І все тому, що Росія стягує війська й пропонує окупантам підписувати нові контракти.

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Вибір у загарбників не великий

Окупант бідкається, бо відпустки обіцяють тільки через пів року. І то не всім. Тому загарбник вже й не вірить, що до кінця так званої "спецоперації", тобто війни, його відпустять додому.

Дружина загарбника здивована цим і каже, що відпустка мусить бути. У відповідь на це окупант каже, що ні, адже Путін підписав указ про збільшення армії – ось так і збільшують її, не даючи нікому можливості навіть піти у відпустку.

Тепер, як каже окупант, їм пропонують продовжити контракти. За його словами, у нього тепер є тільки 2 шляхи – або він повернеться в труні, або, можливо, після закінчення війни. З останнім точно можна посперечатися.

А ще серед окупантів йдуть розмови, що лютий буде вирішальним місяцем, адже Росія стягнула війська й Україна також підтягнула чимало техніки.

Або ми всіх переможемо, або обі***мося і буде продовження війни,

– каже окупант.

Перехоплена розмова окупанта з дружиною: дивіться відео

Великий наступ росіян

Чимало експертів та світових видань говорять про те, що Росія готова почати новий великий наступ ближче до роковин вторгнення в Україну. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наступ уже почався – росіяни намагаються наступати на 5 напрямках фронту на Сході.

Водночас за словами Данілова, з великим наступом у росіян є великі проблеми – через потужні дії українських захисників наразі триває не той наступ, на який розраховували загарбники.