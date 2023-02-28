Майор ЗСУ розповів про особливість російського літака, який зазнав пошкоджень у Мачулищах

На білоруському аеродромі в Мачулищах російський літак А50-У зазнав пошкоджень внаслідок вибухів, джерело яких досі достеменно невідоме. Він займався радіолокаційним виявленням повітряних цілей над територією України.

Таких літаків у повітряно-космічних сил Росії було всього 6 одиниць. Про це в ефірі 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ та військовий експерт Олексій Гетьман.

Також цікаво Війну принесли свої ж: як російські війська щодня знищують жителів Бєлгородщини

Що означає знищення А50-У

Співрозмовник пояснив, що радіолокаційні станції, які ведуть розвідку, працюють як зір людини – їхні радіолокаційні хвилі не можуть загинатися за лінію горизонту.

Тому чим вище ми поставимо таку станцію, тим далі вона зможе бачити. Таким чином А50-У – це радіолокаційна станція, яка піднята дуже високо в повітря,

– пояснює Олексій Гетьман.

За його словами, цей літак не надто сучасний, але сама станція – доволі коштовна. Тож вона може спостерігати повітряні цілі на відстані в сотні кілометрів, залежно від розміру цих цілей.

"Для чого вона використовувалась? Найперше це засоби радіолектронної боротьби. Тобто це радіоелектронна розвідка. Коли підіймались наші винищувачі чи штурмовики, вони їх бачили й корегували польоти власної авіації", – каже майор запасу ЗСУ.

Олексій Гетьман пояснив значення А50-У: дивіться відео

Так само він міг і прокладати маршрути для крилатих ракет, щоб вони могли оминати протиповітряну оборону. Мова не про дірки в ній, а про місця, де засоби ППО стоять не настільки щільно.

Це означає, що зараз їм стало складніше перехоплювати наші літаки й керувати своїми ракетами, якими вони атакують нас. Це не простий літак, це повітряна радіолокаційна станція, яка дуже фахово може працювати,

– наголосив Олексій Гетьман.

Водночас він висловив переконання, що росіяни не зможуть відремонтувати цей літак. Усе завдяки санкціям, які закрили для Росії доступ до західних технологій.

Знищення А50-У