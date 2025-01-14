Диктатор Мадуро хоче "звільнити" Пуерто-Рико від США за допомогою бразильських військ

Після територіальних претензій Трампа на Гренландію, Панамський канал та Канаду венесуельський диктатор Ніколас Мадуро зібрався "звільняти" США. Він поклав око на Пуерто-Рико.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ Мадуро, опублікованому у соцмережі X. Раніше президентка Мексики Клаудія Шейнбаум також відреагувала на ідеї Трампа та запропонувала перейменувати США на "Мексиканську Америку".

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Мадуро заявив, що має "план визволення"

У Венесуелі пройшло закриття "Міжнародного антифашистського фестивалю".

На ньому Мадуро озвучив свої "плани" вторгтися в Пуерто-Рико з бразильськими військами та" звільнити" їх від Штатів.

Як на півночі є план колонізації, так і у нас є план визволення… Свобода Пуерто-Рико не за горами, і ми досягнемо її за допомогою бразильських військ,

– заявив він.

На відео видно, що у натовпі, перед яким виступав Мадуро, виднілися прапори Пуерто-Рико.

Довідково. Пуерто-Рико перебуває на правах самоуправління під юрисдикцією США й має статус "неприєднаної упорядкованої території", тобто є невіддільною частиною Штатів. При цьому територія має власну конституцію, законодавчу, виконавчу й судову гілки влади.

Де розташована Пуерто-Рико: дивіться на карті

У своєму виступі венесуельський диктатор також заявив, що він разом із Кубою та Нікарагуа готується "взятися за зброю", щоб захистити "право на мир".