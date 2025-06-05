Новий командувач СБС "Мадяр" озвучив першочергові кроки на перші 100 днів роботи

Новий командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді назвав першочергові кроки на перші 100 днів роботи у роду військ. "Мадяр" планує інтегрувати підрозділи СБС в єдину систему, наростити виробництво боєприпасів та оптимізувати чисельний склад сил.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Роберта Бровді "Мадяра" у його телеграм-каналі.

До теми Роберта Бровді "Мадяра" призначено командувачем Сил безпілотних систем

Які кроки планує втілити "Мадяр" за 100 днів керівництва у СБС

Роберт Бровді оприлюднив свій не винятковий перелік першочергових кроків на 100 діб роботи як командувача Сил безпілотних систем.

Серед цих пунктів є:

негайна імплементація наявного колективного досвіду ;

; мета, щоб 6 – 7 підрозділів СБС Лінії Дронів увійдуть у найкращі 10 за наявним рейтингом результативності підрозділів БпЛА Сил оборони України;

увійдуть у за наявним рейтингом результативності підрозділів БпЛА Сил оборони України; єдина система управління : до червня – липня 2025 року всі підрозділи СБС, що виконують бойові завдання на фронті, діятимуть у єдиній електронній системі планування, аналізу, координації, управління, та онлайн-звітності з автоматичною верифікацією всіх результатів;

: до червня – липня 2025 року всі підрозділи СБС, що виконують бойові завдання на фронті, діятимуть у єдиній електронній системі планування, аналізу, координації, управління, та онлайн-звітності з автоматичною верифікацією всіх результатів; негайний покроковий запуск чи посилення у підрозділах СБС Лінії дронів усіх 12 шарів впливу на тактичній та оперативній глибині. Це передбачає негайний запуск перепідготовки особового складу, компетентне забезпечення засобами, технологіями та системами управління;

у підрозділах СБС Лінії дронів на тактичній та оперативній глибині. Це передбачає негайний запуск перепідготовки особового складу, компетентне забезпечення засобами, технологіями та системами управління; нарощування власного виробництва боєприпасів для компетентного та своєчасного забезпечення, щоб "боєприпаси чекають на пілотів, а не навпаки";

для компетентного та своєчасного забезпечення, щоб "боєприпаси чекають на пілотів, а не навпаки"; створення централізованого складу для постачання та своєчасного забезпечення підрозділів СБС 50 критичними засобами та компонентами (зокрема StarLink, додаткові акумулятори до дронів, мобільні РЕБ, компоненти для FPV-дронів та бомберів, периферія, павербанки, пікапи тощо);

та своєчасного забезпечення підрозділів СБС (зокрема StarLink, додаткові акумулятори до дронів, мобільні РЕБ, компоненти для FPV-дронів та бомберів, периферія, павербанки, пікапи тощо); впровадження наземних роботизованих комплексів як основного засобу логістики для доставлення бойових частин, дронів та периферії до пілотів на позиціях;

як основного засобу логістики для доставлення бойових частин, дронів та периферії до пілотів на позиціях; запуск єдиної рекрутингової кампанії для СБС , що поєднуватиме базову та фахову підготовку. Буде створено власну мережу шкіл для підготовки фахівців з FPV, бомберів, крилатих БПЛА, РЕБ, РЕР, РЛС, винищувачів та НРК;

, що поєднуватиме базову та фахову підготовку. Буде створено з FPV, бомберів, крилатих БПЛА, РЕБ, РЕР, РЛС, винищувачів та НРК; перегляд та оптимізація бойового чисельного складу СБС , перекваліфікація та донавчання недосвідчених екіпажів, перепрофілювання за видами льотної діяльності, а також виявлення та усунення "мертвих душ", "гастролерів", "ухилянтів у військовій формі", "утомлених" та "хитрованів";

та , перекваліфікація та донавчання недосвідчених екіпажів, перепрофілювання за видами льотної діяльності, а також виявлення та усунення "мертвих душ", "гастролерів", "ухилянтів у військовій формі", "утомлених" та "хитрованів"; уніфікація аналізу спроможностей та фактів застосування, а також результатів у розрізі моделей дронів/боєприпасів для точного планування та реалізації забезпечення.

"Мадяр" також зауважив, що окрему увагу, звісно ж, приділять застосування БпЛА на стратегічну глибину. Майор не вдавався у подробиці, оскільки ця тема є чутливою.

Також буде трансформовано R&D (Центр інновацій та впроваджень розробок).Його діяльність розшириться з рівня бригади на рівень забезпечення роду військ і більше, враховуючи 15 моделей уже реалізованих проєктів, пристроїв та засобів.

Командувачу СБС пану Сухаревському "Борсуку" дякую за закладений фундамент та коректну передачу справ. Наказ отримано, наказ виконується. Жодне започатковане Вами раціональне починання не буде зруйноване,

– написав Роберт Бровді.

"Мадяр" підкреслив, що вже представив команді управління детальний порядок денний. Тепер же він поїхав зустрічатися з кожним командиром військ СБС.

Стосовно забезпечення дронами Бровді зауважив, що це продовжуватиме робити держава, як робить це зараз з усіма спеціалізованими підрозділами.