МАГАТЕ більше не має доступу до записів відеокамер на ядерних об'єктах, – Іран

Міжнародне агентство з атомної енергії більше не матиме права отримувати доступ до записів, зроблених камерами спостереження на ядерних об'єктах Ірану.

Відповідну заяву зробив спікер іранського парламенту Мохаммад Бакер Калібаф під час відкритого засідання у неділю, 23 травня.

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МАГАТЕ не має права отримувати доступ до записів камер та іншої інформації AEOI через закінчення терміну угоди,

– сказав він.

Згідно з угодою, доступ Міжнародного агентства з атомної енергії до камер ядерних установок Ірану завершився 22 травня.

Санкції США проти Ірану: коротко

У 2018 році 45-й президента США Дональд Трамп вивів свою країну з перемовин щодо ядерної програми Ірану та запровадив санкції проти ісламської країни.

У відповідь на це Іран перевищив ліміт збагаченого урану та порушив ядерну угоду. Її підписали Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія, США і Франція.

У 2021 році новообраний президент США Джо Байден заявив, що не зніматиме санкції проти Ірану, які ввів його попередник Дональд Трамп.

Що відомо про СВПД У 2015 році Іран та 6 міжнародних партнерів підписали Спільний всеосяжний план дій щодо ядерної програми. Документ передбачає поступове зняття з Ірану санкцій, якщо Тегеран скорочуватиме ядерну програму.



У 2018 році США вийшли з плану мотивуючи це тим, що Іран своїх зобов'язань не виконує. Водночас Тегеран також відмовився виконувати положення плану. Наразі тривають перемовини щодо відновлення СВПД.

Іран відмовляється виконувати свої зобов'язання щодо ядерної угоди через санкції, які запровадили США.