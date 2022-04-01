МАГАТЕ обдумує конкретні кроки задля негайного надання Україні допомоги щодо ядерної безпеки

МАГАТЕ консультується з українською владою щодо направлення найближчими днями першої місії на Чорнобильську АЕС. Агенство продумує конкретні кроки задля надання невідкладної технічної допомоги з питань ядерної безпеки для України.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув в Калінінград на переговори з російськими високопосадовцями. Перед цим він мав розмову з представниками українського уряду.

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МАГАТЕ обдумує конкретні кроки задля негайного надання допомоги Україні

Гроссі детального обговорив з українськими високопосадовцями конкретні кроки, які необхідно зробити, щоб негайно надати Україні невідкладну технічну допомогу з питань ядерної безпеки. Зустріч відбулася на Южно-Українській атомній електростанції. Очільник МАГАТЕ повернеться у Відень 1 квітня і того ж дня проведе пресконференцію.

Україна повідомила МАГАТЕ, що російські війська, які контролюють Чорнобильську атомну електростанцію з 24 лютого, у письмовій формі передали контроль над нею українському персоналу. Окупанти вже перекинули 2 свої колони у бік Білорусі. Третій конвой покинув місто Славутич, в якому живуть багато співробітників ЧАЕС, і також рушив у бік Білорусі.

Крім того, Україна повідомила, що на майданчику Чорнобильської АЕС все ще перебувають російські війська, але ці сили, ймовірно, готуються до відходу,

– розповіли в Агенстві.

Гроссі повідомив, що МАГАТЕ проводить тісні консультації з українською владою щодо направлення найближчими днями першої місії допомоги та підтримки на ЧАЕС.

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МАГАТЕ досі не отримує дистанційних даних з ЧАЕС

Агенство поки не змогло підтвердити новин про те, що російські військові отримали високі дози радіації під час перебування в Чорнобильській зоні відчуження. Наразі МАГАТЕ шукає додаткову інформацію, щоб надати незалежну оцінку цій ситуації.

З 15 чинних реакторів України на чотирьох майданчиках працюють 9:

2 – на підконтрольній Росії Запорізькій АЕС,

4 – на Рівненській,

1 – на Хмельницькій,

2 – на півдні України.

Інші реактори зачинені на регулярне технічне обслуговування. У МАГАТЕ додали, що щодо запобіжних заходів ситуація залишилася незмінною. Агентство досі не отримувало дистанційної передачі даних від своїх систем моніторингу, встановлених на ЧАЕС. Проте такі дані передавались до штаб-квартири МАГАТЕ з інших АЕС в Україні.

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