МАГАТЕ обдумує конкретні кроки задля негайного надання Україні допомоги щодо ядерної безпеки
Джерело:МАГАТЕ
МАГАТЕ консультується з українською владою щодо направлення найближчими днями першої місії на Чорнобильську АЕС. Агенство продумує конкретні кроки задля надання невідкладної технічної допомоги з питань ядерної безпеки для України.
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув в Калінінград на переговори з російськими високопосадовцями. Перед цим він мав розмову з представниками українського уряду.
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МАГАТЕ обдумує конкретні кроки задля негайного надання допомоги Україні
Гроссі детального обговорив з українськими високопосадовцями конкретні кроки, які необхідно зробити, щоб негайно надати Україні невідкладну технічну допомогу з питань ядерної безпеки. Зустріч відбулася на Южно-Українській атомній електростанції. Очільник МАГАТЕ повернеться у Відень 1 квітня і того ж дня проведе пресконференцію.
Україна повідомила МАГАТЕ, що російські війська, які контролюють Чорнобильську атомну електростанцію з 24 лютого, у письмовій формі передали контроль над нею українському персоналу. Окупанти вже перекинули 2 свої колони у бік Білорусі. Третій конвой покинув місто Славутич, в якому живуть багато співробітників ЧАЕС, і також рушив у бік Білорусі.
Крім того, Україна повідомила, що на майданчику Чорнобильської АЕС все ще перебувають російські війська, але ці сили, ймовірно, готуються до відходу,
– розповіли в Агенстві.
Гроссі повідомив, що МАГАТЕ проводить тісні консультації з українською владою щодо направлення найближчими днями першої місії допомоги та підтримки на ЧАЕС.
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МАГАТЕ досі не отримує дистанційних даних з ЧАЕС
Агенство поки не змогло підтвердити новин про те, що російські військові отримали високі дози радіації під час перебування в Чорнобильській зоні відчуження. Наразі МАГАТЕ шукає додаткову інформацію, щоб надати незалежну оцінку цій ситуації.
З 15 чинних реакторів України на чотирьох майданчиках працюють 9:
- 2 – на підконтрольній Росії Запорізькій АЕС,
- 4 – на Рівненській,
- 1 – на Хмельницькій,
- 2 – на півдні України.
Інші реактори зачинені на регулярне технічне обслуговування. У МАГАТЕ додали, що щодо запобіжних заходів ситуація залишилася незмінною. Агентство досі не отримувало дистанційної передачі даних від своїх систем моніторингу, встановлених на ЧАЕС. Проте такі дані передавались до штаб-квартири МАГАТЕ з інших АЕС в Україні.
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