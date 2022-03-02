МАГАТЕ стежить за ситуацією на ядерних об'єктах в Україні, – гендиректор

Повномасштабна війна Росії проти України може спричинити техногенну катастрофу. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі сказав, що не чекає ударів по ядерних об'єктах.

За словами Гроссі, МАГАТЕ має можливість стежити за ядерними об'єктами на території України. Він зазначив, що наразі дистанційно контрольоване обладнання працює у штатному режимі.

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"Ми здатні продовжувати заходи щодо контролю безпеки", – сказав Гроссі.

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Генеральний директор МАГАТЕ очікує, що незабаром з'явиться можливість відправити інспекторів безпосередньо на ядерні об'єкти в Україні. Він відкидає будь-яку можливість того, що росіяни вчинятимуть такі атаки.

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