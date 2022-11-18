У МАГАТЕ ухвалили резолюцію щодо Запорізької АЕС: Росія та Китай виступили проти

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у четвер ухвалило третю резолюцію з початку повномасштабної війни в Україні, в якій закликали Росію припинити всі дії на українських ядерних об'єктах.

У МАГАТЕ обурились, що країна-агресорка не взяла до уваги їх попередні "занепокоєння" та застереження – покинути станцію. Тож вирішили повторити це ще раз.

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Рада висловлює серйозну стурбованість тим, що Росія не прислухалася до попередніх закликів негайно припинити всі дії проти і на ядерних об'єктах в Україні, і просить Росію зробити це негайно,

– йдеться в тексті резолюції.

Зокрема, МАГАТЕ закликало Росію негайно вивести свої сили із Запорізької атомної електростанції, що на півдні України.

Рада висловилась щодо неприйнятності тиску на український оперативний персонал Запорізької атомної електростанції. Та наголосили, що стурбовані неодноразовими перебоями у зовнішньому енергопостачанні внаслідок обстрілів прилеглої території.

Росія та Китай не підтримали резолюцію

За резолюцію проголосували 24 країни Ради керуючих МАГАТЕ, дві – Китай і Росія – проголосували проти, сім (Кенія, Намібія, Індія, Пакистан, Саудівська Аравія, Південна Африка і В'єтнам) утрималися, ще дві – були відсутні під час голосування.

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Попередню резолюцію рада керуючих МАГАТЕ ухвалила у вересні – комісія заявила, що Росія повинна припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.

Кілька інспекторів МАГАТЕ досі перебувають на тимчасово окупованій російськими військовими ЗАЕС. Усі звіти комісії вказують, що український персонал, який виконує життєво важливі завдання на ЗАЕС, перебуває під постійним тиском росіян.

Експерти МАГАТЕ підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції.

Гендиректор агентства Рафаель Гроссі відтоді проводить переговори з Києвом і Москвою про створення зони ядерної безпеки довкола станції.

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