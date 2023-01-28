В Україну завезли отруйний арахіс з Єгипту: чим він небезпечний

На полицях українських магазинів знайшли отруйний арахіс. Його завезли до нас з Єгипту.

У арахісі виявили перевищення максимального рівня афлотоксинів. Небезпечний горіх зафіксували вже у двох регіонах.

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Що таке афлатоксин

Афлатоксин-В1 – це отруйна речовина для людей і тварин, яку виділяють деякі види мікроскопічних цвілевих грибів. Він викликає злоякісні пухлини та цироз печінки, а також знижує імунітет. При сильному отруєнні афлатоксином-В1 може виникнути набряк мозку та гостра печінкова недостатність.

Де виявили отруйні горіхи

Небезпечний арахіс виявили на полицях магазинів Одеси та області, а також на Івано-Франківщині. Про це повідомила пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби.

Доводимо до відома операторів ринку про необхідність вилучити його з обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність,

– мовиться у повідомленні.

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