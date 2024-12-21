Зеленський відреагував на теракт на різдвяному ярмарку в Магдебурзі

Напередодні, 20 грудня, у німецькому місті Магдебург автомобіль влетів у натовп. Загинули щонайменше 5 людей, ще понад 200 – зазнали поранень. Президент України відреагував на жахливий напад на різдвяний ярмарок.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського у соцмережі X, раніше відомій як твітер.

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Реакція Зеленського на напад на різдвяний ярмарок у Магдебурзі

Президент констатував, новини з Німеччини шокують. Медики борються за життя постраждалих внаслідок жахливого нападу на різдвяний ярмарок у Магдебурзі.

Насильство ніколи й ніде не повинно перемагати. Ми всі молимося за те, щоб медикам вдалося врятувати життя важкопоранених людей. Дуже важливо встановити всі обставини й мотиви нападника,

– наголосив Володимир Зеленський.

Додав, Україна підтримує жителів Магдебурга та всіх німців у цей важкий день.

"Тримайтеся, дорогі німецькі друзі", – написав український лідер.

Зауважимо, зловмисника вже затримали. За даними ЗМІ, чоловіку 50 років. Родом із Саудівської Аравії. Його дії кваліфікували як теракт.