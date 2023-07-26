Дальність дії – понад 800 кілометрів: в Україні розробили надводний дрон MAGURA V5

26 липня 2023, 09:33
Читать новость на русском

Джерело:

"Промисловий портал"

В Україні розробили надводний безпілотник нового покоління. Про MAGURA V5 розповіли на міжнародній оборонній виставці IDEF 2023 у Стамбулі.

Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат (англійською Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus або скорочено MAGURA) V-типу – розроблений "СпецТехноЕкспорт" багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.

Читайте також Може зайти у глибокий тил окупованих територій: в Україні розробили розвідний БпЛА "Сич"

Що відомо про MAGURA V5

Цей надводний дрон може виконувати різноманітні операції. Зокрема, спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, а ще виконання бойових місій. 

Цікаво, що завдяки гідродинамічному корпусу й витонченому профілю він може пересуватися приховано з чудовою маневровістю.

Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне керування V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах,
– наголосили розробники.

Зверніть увагу Кіберпанк і війна дронів у небі, морі та на землі: як безпілотники стали визначальними на фронті

Які основні характеристики MAGURA V5

Довжина – 5,5 метра.

Ширина – 1,5 метра.

Висота над ватерлінією – 500 міліметрів.

Крейсерська швидкість – 22 вузли.

Максимальна швидкість – 42 вузли (понад 77 кілометрів на годину).

Дальність – 450 морських миль (приблизно 833 кілометри).

Корисне навантаження – 320 кілограмів.

Зв'язок – mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв'язок.


MAGURA V5 / Фото "СпецТехноЕкспорт"

Автор: Юлія Лобурак