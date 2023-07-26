Дальність дії – понад 800 кілометрів: в Україні розробили надводний дрон MAGURA V5
Джерело:"Промисловий портал"
В Україні розробили надводний безпілотник нового покоління. Про MAGURA V5 розповіли на міжнародній оборонній виставці IDEF 2023 у Стамбулі.
Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат (англійською Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus або скорочено MAGURA) V-типу – розроблений "СпецТехноЕкспорт" багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.
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Що відомо про MAGURA V5
Цей надводний дрон може виконувати різноманітні операції. Зокрема, спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, а ще виконання бойових місій.
Цікаво, що завдяки гідродинамічному корпусу й витонченому профілю він може пересуватися приховано з чудовою маневровістю.
Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне керування V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах,
– наголосили розробники.
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Які основні характеристики MAGURA V5
Довжина – 5,5 метра.
Ширина – 1,5 метра.
Висота над ватерлінією – 500 міліметрів.
Крейсерська швидкість – 22 вузли.
Максимальна швидкість – 42 вузли (понад 77 кілометрів на годину).
Дальність – 450 морських миль (приблизно 833 кілометри).
Корисне навантаження – 320 кілограмів.
Зв'язок – mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв'язок.
MAGURA V5 / Фото "СпецТехноЕкспорт"