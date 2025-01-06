Перший пуск одразу в ціль: у Group 13 розповіли, як морські дрони потопили ворожі гелікоптери

У Чорному морі, де морські дрони Magura V5 успішно знищили два російські гелікоптери та пошкодили третій. Командир спецпідрозділу ГУР із позивним "Тринадцятий" розповів деталі унікальної операції.

Морські дрони якраз мали на меті полювати за авіацією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ГУР у Telegram.

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Що відомо про унікальну операцію

У ніч на 31 грудня морські безпілотники Magura змогли підбити 2 ворожих гелікоптери Мі-8. Знищення авіації якраз і було ціллю дронів, чого росіяни зовсім не очікували. До цього вони безкарно обстрілювали морські дрони ЗСУ з повітря.

За словами "Тринадцятого", ворог швидко відреагував: "Нас засікли. Ми почали працювати. Максимум, який ми мали суто біля нас – це три гвинтокрили в один момент, незважаючи ще на Су-шки, які там літали".

Представник ГУР пояснив, що запуск ракет по авіації потребує максимальної швидкості й точності.

Гелікоптер достатньо швидкий. Якщо ти вже його бачиш на камері – буквально хвилина для того, щоб стати у вигідну позицію і здійснити запуск,

– пояснив розвідник.

Перший удар виявився влучним – російський гелікоптер був знищений, а екіпаж не встиг усвідомити, що сталося, лише відстрілюючи повітряні пастки. Вертоліт упав у Чорне море.

Згодом надійшло підтвердження про друге ураження. У підсумку в операції було знищено два російські гвинтокрили та пошкоджено третій.

Нагадаємо, українські розвідники знищили два гелікоптери Мі-8 і підбили ще один за допомогою морських дронів Magura V5.