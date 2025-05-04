З нього збили російський Су-30: з'явилося перше фото надводного дрона MAGURA V7 з ракетами

Напередодні Україна за допомогою успішно надводного дрона MAGURA V7 з ракетами збила два російські винищувачі Су-30. ЗМІ опублікували перше фото, українського безекіпажного катера, який завдав втрат ворожій авіації.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Naval News.

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Що відомо про MAGURA V7

Подекуди можна було зустріти інформацію про те, що для збиття російських Су-30 використовували дрон MAGURA V5, однак насправді це був більший за розміром MAGURA V7.

Дрон MAGURA V7 / Фото Naval News

У виданні розповіли, що V7 – фактично, збільшений варіант MAGURA V5, базової моделі, що використовується для тарану ворожих кораблів за допомогою вибухового заряду. Його довжина становить приблизно 8 метрів порівняно з 5,5 метрами у V5.

Відомо також, що MAGURA V7 може переносити на собі ракети Sidewinder, щоправда, наразі невідомо, чи може цей дрон нести інше озброєння.

Також MAGURA V7 має схожі обриси з версією V5, але має змінену форму носової частини. Ця особливість свідчить про покращену морехідність, що може бути корисним для операцій взимку. На ньому можна побачити кілька антен зв'язку та датчиків.

Відсутність ударних детонаторів вказують на те, що MAGURA V7 не має вибухового заряду в носовій частині, однак це можна налаштувати.

Що відомо про ракети Sidewinder, які переносить MAGURA V7

На пускових рейках дрона можна помітити дві ракети Sidewinder американського виробництва. Ймовірно, вони можуть підійматися для запуску.

Дальність дії і характеристики ракети подібні до радянських ракет AA-11 Archer (Р-73), що використовуються на "Морському драконі". Бойові дії можуть відбуватися на відстані близько 10 кілометрів, хоча на практиці вона може бути набагато коротшою, ніж в теорії,

– розповіли у виданні.

У статті наголошується, що не можна недооцінювати успіх українських безпілотних надводних апаратів, адже вони переписують правила морської війни.