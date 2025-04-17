Це було якось не талановито, – Юрій Макаров пригадав момент нападу на себе

16 квітня пізно увечері у Києві невідомий напав на журналіста Юрія Макарова та поранив його ножем. Виконавчого продюсера Суспільне Мовлення госпіталізували.

Макаров розповів про інцидент журналістам, передає 24 Канал із посиланням на ТСН.

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Що каже Макаров

За словами продюсера, напад стався "дуже незрозуміло". Він каже, що фахівці, які з подібними справами працюють не перший рік, трішки розгублені. По-перше, незрозуміло, звідки узявся цей хлопець-нападник.

"Я його помітив лише тоді, коли він, так би мовити, у мене вже тикав своїм ножем", – сказав Макаров.

Інцидент трапився на закритій території житлового комплексу. Туди зазвичай не можна потрапити без електронної перепустки.

Журналіст розповів, що має звичку увечері "прогулювати мізки". У день нападу він теж пішов на прогулянку. Після того, як зробив коло, раптом відчував за своєю спиною якесь ворушіння. Це була десь 22:30 – 22:40.

Каже, що коли побачив ніж, то у нього спрацював рефлекс, якому його навчили 50 років тому під час занять карате. Журналіст інстинктивно відбив ніж і вдарив нападнику в голову.

За словами Макарова, нападник хотів його вдарити під ребро, але не вийшло, бо "або забракло сил, або рішучості". Журналіст пожартував, що напад на нього скоїли якось "не талановито".

Макаров не запам'ятав обличчя свого кривдника. Він зауважив, що той для звичайного "наркоші" мав занадто крутий ніж. Після того, як хлопець втік, у перші секунди журналіста переповнював гнів. Каже, що перебував на адреналіні та тому сперше не відчув біль.