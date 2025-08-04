У Святошинському районі Києва 4 серпня біля дитячого майданчика знайшли предмет, схожий на протипіхотну міну. Територію одразу ж огородили.

Поруч із місцем події перебувають правоохоронці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Яка ситуація на місці події?

За даними правоохоронців, вибухотехніки перевірили підозрілий предмет. Повідомлення про знахідку, схожу на боєприпас, надійшло до поліції від перехожих сьогодні о 10:30 годині. Поліцейські одразу ж прибули на місце виклику та обмежили доступ громадян до майданчика.

Надалі спеціалісти вибухотехнічної служби оглянули та перевірили невідомий предмет за допомогою рентгенографічного комплексу. Ним виявився макет протипіхотної міни, надрукований на 3D принтері, який не містить в собі вибухових речовин.

Знахідку вилучили правоохоронці, які перевірятимуть яким чином вона там опинилась. Поліція Києва подякувала громадянам за пильність та вчергове наголосила, що потрібно одразу повідомляти поліції за номером 102 у разі виявлення будь-яких підозрілих або невідомих предметів, які можуть становити небезпеку.

Нагадаємо, що у Харківській та Чернігівській областях 28 червня діти постраждали внаслідок вибухів небезпечних предметів. Правоохоронці та рятувальники нагадали про правила безпеки під час поводження з невідомими чи підозрілими предметами та закликали не підходити до них і повідомляти відповідні служби.