Окупанти заявили про нібито знищення української ППО у Южному на Одещині, а також літаків на аеродромі у Кривому Розі. Микола Олещук розповів, що ж насправді уразив ворог.

Росіяни постійно обстрілюють Україну, намагаючись уразити важливі об'єкти, зокрема аеродроми. Втім, вправність і кмітливість наших воїнів часто зводить усі ворожі зусилля нанівець. Про два таких випадків розповів командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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Хибне "знищення" Patriot і літаків

Сьогодні вранці, 6 липня, в Одесі чули вибухи. Повідомлялося, що загарбники атакують місто та область балістикою. Після атаки російські пабліки почали поширювати інформацію про нібито знищення двох пускових установок ЗРК Patriot та одну РЛС "Жираф". Свій "успішний" ракетний удар ворог начебто підтвердив відео.

Ще раніше окупанти розповідали про те, що 3 липня теж внаслідок удару "Іскандером-М" по Кривому Рогу, а саме аеродрому Долгінцеве було знищено МіГ-29 та пошкоджено два Су-25. Тоді противник також надав відеодоказ.

Що ж було насправді

Тепер командувач ВМС Микола Олещук прокоментував відео ворожих ударів. Його відповідь, вочевидь, розчарувала окупантів. Бо виявилося свої ракети вони витратили на ураження макетів, а не справжнього озброєння.

Успішно проведено заходи з пасивної оборони! Дякую усім, хто допомагає із якісними макетами літаків та ЗРК. У ворога стало менше "Іскандерів", а макети ще підвезуть,

– відреагував генерал.

Нагадаємо, що українські пілоти 1 липня уразили склад з боєприпасами у Криму.