Ми готові вжити заходів, щоб Росія не перемогла: Макрон в інтерв'ю про війну в Україні

Еммануель Макрон дав нове інтерв'ю. У ньому президент Франції наголосив на тому, що "готовий зробити все можливе, щоб Росія не перемогла".

Інтерв'ю Еммануель Макрон дав на фоні його заяви про відправлення військ Франції до України. Лідер держави наголосив, що на важливості допомоги нашій державі і підтримці її у протистоянні Росії.

Читайте також Макрон роздумує над відправленням військ в Україну вже влітку 2024 року, – Le Monde

Росія не повинна виграти, – Макрон

У нас одна мета: Росія не повинна і не може виграти цю війну,

– наголосив Еммануель Макрон.

Його спитали про позицію щодо можливого введення військ Заходу на територію України. Президент Франції зазначив, що є "градація" і що "ми не повинні виключати варіанти".

"На кону в Україні – це екзистенційна війна за нашу Францію і нашу Європу. Ми наклали надто багато обмежень на наш словниковий запас", – пояснив глава держави.

Він нагадав, що Європа відправила Україні танки, ракети та літаки після того, як запевняла, що цього ніколи не робитиме.