Думки різняться, – Дуда підтвердив відсутність консенсусу щодо введення військ НАТО в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає ймовірність відправки військ НАТО в Україну, однак консенсусу щодо цього між партнерами немає. Це підтвердив і президент Польщі Анджей Дуда.

Про це він сказав після неформального саміту щодо підтримки України, який пройшов у Парижі. Дуда наголосив, що у цьому питанні між партнерами немає згоди.

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Партнери не мають згоди щодо введення військ в Україну

Дуда наголосив, що союзники України не мають згоди у питанні щодо того, щоб ввести в Україну війська НАТО. Президент Польщі заявив, що навколо цього питання точилися найгарячіші дискусії, однак консенсусу досягти не вдалося.

Думки тут різняться, але таких рішень немає,

– повідомив Дуда.

Разом з тим, президент Польщі сподівається, що найближчим часом партнери України зможуть спільно підготувати "значні постачання боєприпасів в Україну". Дуда наголосив, що це наразі дуже важливе питання і саме "те, чого дійсно потребує" наша країна.

Макрон допускає відправку військ НАТО в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон під час спілкування зі журналістами 26 лютого заявив, що не виключає можливості відправити війська НАТО в Україну. Наразі це питання союзники поки не узгодили. Водночас Макрон акцентував на важливості перемоги України для європейської безпеки та стабільності.

Я не буду знімати двозначність сьогоднішніх дебатів, називаючи імена. Я кажу, що це питання було підняте як один із варіантів. Багато хто з тих, хто зараз каже "ніколи", раніше виступали проти надання Україні танків, літаків, ракет. Ми повинні визнати, що часто відставали від подій на пів року чи рік,

– заявив Макрон.

Варто наголосити, що до цього у Франції не порушували питання щодо можливого введення військ НАТО в Україну. Водночас прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте запевнив, що питання про відправку наземних військ не стояло на порядку денному під час зустрічі партнерів України.

До слова, радник президента Франції днями заявив, що "ніхто на Заході не зацікавлений в ескалації війни, але всі методи, якими можливо підтримати Україну сьогодні, мають бути вивчені". Окрім того, у ЗМІ та звітах Інституту вивчення війни все частіше говорять про можливу війну між країнами НАТО та Росією. На тлі цього питання безпеки Європи та поширення російської агресії було одним з найголовніших на цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки.